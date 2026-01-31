Haberler

İran'da Bender Abbas'ta bir binada patlama meydana geldi

İran'da Bender Abbas'ta bir binada patlama meydana geldi
Güncelleme:
İran'ın Bender Abbas kentinde bir binada meydana gelen patlama sonucu iki kat yıkıldı ve birçok araç hasar gördü. Patlamanın nedeni henüz bilinmiyor.

İRAN'ın Bender Abbas kentindeki bir binada patlama meydana geldiği bildirildi.

İran basınında yer alan haberlere göre; Bender Abbas kentindeki 8 katlı bir binada henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Patlamanın etkisiyle binanın iki katının yıkıldığı ve çok sayıda aracın hasar gördüğü ifade edildi.

Öte yandan haberlerde, İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun Deniz Kuvvetleri Komutanı'nın suikaste uğradığı yönündeki söylentileri yalanladığı belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
