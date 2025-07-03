İran'ın Batısında Hava Sahası Yeniden Kapatıldı

İran'ın Batısında Hava Sahası Yeniden Kapatıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran, batı ve orta bölgelerdeki hava sahasını uluslararası transit uçuşlara kapattığını duyurdu. Salı günü açılan hava sahası, güvenlik incelemeleri sonrası yeniden kapatıldı. Tahran ile Tebriz arasındaki tüm iç ve dış hat uçuşları da durduruldu.

İRAN'ın batısında ve orta bölgelerinde hava sahasının kapatıldığı bildirildi.

İran, salı günü uluslararası transit uçuşlara açılan, ülkenin batı ve merkez bölgelerindeki hava sahasının yeniden kapatıldığını duyurdu. İran Yol ve Şehircilik Bakanlığı, Sivil Havacılık Örgütü Koordinasyon Komitesinin kararı ve mevcut durumdaki güvenlik ile emniyet incelemeleri sonrasında ülkenin orta ve batısındaki hava sahasının uluslararası transit uçuşlara kapatıldığını kaydetti.

Tahran ile Tebriz'i de kapsayan ülkenin kuzey, güney ve batısındaki iç ve dış hat uçuşlarının durdurulması kararı da yarın saat 14.00'e kadar uzatıldı. Doğu'daki hava sahasının ise tüm uçuşlara açık olduğu belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Rıdvan Dilmen Fenerbahçe yönetimine seslenerek transfer çağrısı yaptı: Rica ediyorum, lütfen

Ali Koç'a seslenerek yapması gereken transferi yalvar yakar açıkladı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hakim karşısına çıkan Acun Ilıcalı aylık gelirini açıkladı

Hakim karşısına çıkan Acun Ilıcalı aylık gelirini açıkladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.