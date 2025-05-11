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İran ile ABD Arasındaki Dolaylı Görüşmelerin Dördüncü Turu Sona Erdi

İran ile ABD Arasındaki Dolaylı Görüşmelerin Dördüncü Turu Sona Erdi
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Umman'ın başkenti Maskat'ta gerçekleşen İran-ABD dolaylı görüşmelerinin dördüncü turu sona erdi. İki ülke arasındaki tartışmalı konuların ele alındığı görüşmelerin faydalı geçtiği belirtildi.

İRAN ile ABD arasında Umman'ın başkenti Maskat'ta yapılan görüşmelerin 4'üncü turu sona erdi.

İran Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "İran-ABD arasındaki dolaylı görüşmelerin dördüncü turu birkaç dakika önce sona erdi; zor ama birbirimizin pozisyonlarını daha iyi anlamak ve tartışmalı konuları çözmek için makul ve gerçekçi yollar bulmak için faydalı görüşmelerdi. Görüşmelerin bir sonraki turunun yeri ve zamanı Umman koordinatörü tarafından duyurulacaktır" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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