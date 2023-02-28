İran'ı karıştıran iddia: 650 kız öğrenci okula gitmemeleri için kasıtlı olarak zehirlendi

Mahsa Amini'nin ahlak polisleri tarafından öldürülmesiyle protestolara sahne olan İran'da en az 650 kız öğrencinin okula gitmemeleri için kasıtlı olarak zehirlendiği iddiası ülkeyi karıştırdı. Üst düzey bir İranlı yetkili kızların özellikle hedef alındığını doğrularken, İran Sağlık Bakan Yardımcısı Yunus Panahi "Anlaşılan o ki bazıları tüm okulların, özellikle de kız okullarının kapatılmasını istiyor" dedi.

İran'da en az 650 kız öğrencinin okula gitmemeleri için zehirlendiği iddia edildi. Üst düzey bir İranlı yetkili kızların özellikle hedef alındığını doğruladı. Kızlardan hayatını kaybeden olmadığı fakat onlarcasının solunum sorunları, baş dönmesi ve yorgunluk gibi şikayetlerle hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

"BAZILARI KIZ OKULLARININ KAPATILMASINI İSTİYOR"

26 Şubat'ta bir basın toplantısı düzenleyen İran Sağlık Bakan Yardımcısı Yunus Panahi "Anlaşılan o ki bazıları tüm okulların, özellikle de kız okullarının kapatılmasını istiyor" dedi. "Zehirde kullanılan malzemeler piyasada bulunabilen ürünlerden oluşuyor" diyen Dr. Panahi, daha sonra ise açıklamalarının yanlış anlaşıldığını söyledi.

VAKALAR KASIMDA BAŞLADI

BBC Türkçe'nin aktardığı habere göre en fazla vakanın görüldüğü yer, muhafazakar Kum kenti. Fakat ülke genelinde sekiz kentte daha kız öğrenciler zehirlendi. İlk zehirlenmeler 30 Kasım 2022'de, Kum'daki Nur Teknik Lisesi'nden 18 öğrencinin hastaneye kaldırılmasıyla görüldü. Şubat ortasında Kum'daki valilik binası önünde en az 100 kişinin katıldığı bir protesto düzenlendi. Bazı veliler çocuklarının iyileşmesinin haftalar bulduğunu söylüyor.

AMİNİ'NİN ÖLÜMÜ PROTESTOLARA NEDEN OLMUŞTU

İran'da "başörtüsünü düzgün takmadığı" gerekçesiyle rejime bağlı ahlak polisleri tarafından gözaltına alındıktan sonra yaşamını yitiren 22 yaşındaki Mahsa Amini'nin ölümü, ülke çapında kadınların öncülük ettiği bir isyan dalgası başlatmıştı. Liselerde de kız öğrenciler başörtülerini çıkararak eylemlere katılmıştı.