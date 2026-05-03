İran: İsrail gemilerinin Hürmüz Boğazı'ndan geçişine izin verilmeyecek

İran Meclis Başkan Yardımcısı Ali Nikzad, Hürmüz Boğazı yönetim planının 12 maddeden oluştuğunu ve İsrail gemilerinin geçişine kesinlikle izin verilmeyeceğini açıkladı. Ayrıca, İran'a düşmanca davranan ülkelerin gemilerinin savaş tazminatı ödemedikçe geçemeyeceğini, diğer gemilerin ise İran yasalarına göre geçiş yapabileceğini belirtti. Nikzad, bu düzenlemeyi petrolün millileştirilmesine benzeterek önemini vurguladı.

İRAN Meclis Başkan Yardımcısı Ali Nikzad, "Hürmüz Boğazı yönetim planı 12 madde olarak düzenlendi. Bu plana göre, İsrail gemilerinin Hürmüz Boğazı'ndan geçmesine asla izin verilmeyecek" dedi.

İran basını, Meclis Başkan Yardımcısı Ali Nikzad'ın İran'ın güneyindeki Hürmüzgan eyaletine bağlı Bender Abbas kentine yaptığı ziyaret sırasında Hürmüz Boğazı ile ilgili açıklamalarını paylaştı. Hürmüz Boğazı yönetim planının 12 madde olarak düzenlendiğini belirten Nikzad, "Bu plana göre, İsrail gemilerinin Hürmüz Boğazı'ndan geçmesine asla izin verilmeyecek. İran'a düşmanca girişimde bulunan ülkelerin gemilerinin de savaş tazminatı ödemedikleri takdirde geçişine izin verilmeyecek. Diğer gemiler ise İran Meclisi tarafından oluşturulan yasa ve İran tarafından verilecek izin doğrultusunda geçiş yapabilecek" ifadelerini kullandı.

Nikzad, Hürmüz Boğazı'ndaki haklarından vazgeçmeyeceklerini kaydederek, "Hürmüz Boğazı'ndaki gemi trafiği, dayatılan üçüncü savaştan önceki gibi olmayacak. Hürmüz Boğazı'nın yeni yönetim biçimi, petrolün millileştirilmesi kadar önemlidir" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
