Garibabadi: Hürmüz Boğazı'nın tamamen açılması ABD'nin tutumuna bağlı

İRAN Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, Umman ile Hürmüz Boğazı'nda müzakerelerin son aşamaya girdiğini belirterek, " Hürmüz Boğazı'nın tamamen açılması ABD'nin tutumuna bağlı" dedi.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, ülke basınına yaptığı açıklamada, Umman ile Hürmüz Boğazı konusundaki görüşmeler sonucu ortaya çıkan anlaşmanın son aşamasına yaklaştığını söyledi. Anlaşmanın Hürmüz Boğazı'nın tamamen açılması anlamına gelmediğini belirten Garibabadi, "Hürmüz Boğazı üzerinden geçen yeni rota geçicidir ancak 2 ila 4 ay veya daha uzun süre geçerli olabilir. Umman ile anlaşmaya varıldıktan sonra ikinci aşamaya geçmek için yeni bir karara ihtiyacımız var. Görüşmeler yalnızca İran ve Umman arasında gerçekleşiyor. Hürmüz Boğazı'ndan geçiş konusundaki uzlaşıya İran ve Umman arasında, iki kıyı devleti olarak ulaşıldı bu süre zarfında ABD ile hiçbir görüşme yapılmadı" ifadelerini kullandı.

Garibabadi, Umman ile varılan uzlaşıya göre, Boğaz'dan geçişler için yeni güzergahın açılacağını bildirdi. Garibabadi, "Lark Adası yakınlarında kurulan kuzey güzergahı ve Umman iç sularında bulunan güney güzergahı, tamamen geçici güzergahlar oldukları için kapatılacaktır. İran ve Umman arasında oluşturulan bu yeni anlaşma uygulama aşamasına geçerse, gemilerin geçişi için yeni güzergah uygulanacaktır. Savaş öncesinde olduğu gibi, 60 yıl boyunca tüm giriş ile çıkışlar Umman karasularından gerçekleşti ve İran savaş sırasında Hürmüz Boğazı'nda etkin bir egemenlik kurdu. Bu, giriş ve çıkış koridorunun bazı bölümleri İran'ın kara sularından geçecek. Yeni bir modele tanık oluyoruz. Bu yeni model, ulusal güvenlik kaygıları ve ulusal çıkarların korunmasına dayanıyor ve İran'ın Hürmüz Boğazı'nda etkin egemenliğini uygulama stratejisidir" değerlendirmesinde bulundu.

Hürmüz Boğazı'nın tamamen açılmasının ABD'nin tutumuna bağlı olduğunun altını çizen Garibabadi, "ABD'den İslamabad Mutabakatı'ndaki taahhütlerine geri dönmeye tamamen hazır olduğuna dair mesajlar aldık. İkinci aşamaya geçmeye karar verip vermediğimiz konusunda bu kararın henüz verilmediğini ve gözden geçirildiğini söyleyebillirim" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı