İran, Hürmüz Boğazı'nın bir kısmını güvenlik gerekçesiyle birkaç saat kapatacak

İran, Devrim Muhafızları Ordusu tarafından gerçekleştirilen askeri tatbikat kapsamında Hürmüz Boğazı'nın bir kısmının birkaç saatliğine güvenlik gerekçesiyle kapatıldığını bildirdi.

İran basını, Devrim Muhafızları Ordusu'nun Hürmüz Boğazı ve Basra Körfezi'nde gerçekleştirdiği tatbikatın ana aşamasının başladığını duyurdu. Tatbikat kapsamında Hürmüz Boğazı'nın bir kısmının bugün birkaç saat güvenlik gerekçesiyle kapatılacağı belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
