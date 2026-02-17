İran, Hürmüz Boğazı'nın bir kısmını güvenlik gerekçesiyle birkaç saat kapatacak

İRAN, askeri tatbikat kapsamında Hürmüz Boğazı'nın bir kısmının güvenlik gerekçesiyle birkaç saat kapatılacağını bildirdi.

İran basını, Devrim Muhafızları Ordusu'nun Hürmüz Boğazı ve Basra Körfezi'nde gerçekleştirdiği tatbikatın ana aşamasının başladığını duyurdu. Tatbikat kapsamında Hürmüz Boğazı'nın bir kısmının bugün birkaç saat güvenlik gerekçesiyle kapatılacağı belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı