İran Dışişleri Bakanlığı: Hürmüz Boğazı'ndan geçişlerde ücret alınması söz konusu değil

İRAN Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, "Hürmüz Boğazı'ndan geçişlerde ücret alınması söz konusu değil" dedi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Hürmüz Boğazı ile ilgili açıklamada bulundu. Hürmüz Boğazı'nın yönetiminin kıyıdaş ülkelere ait olduğunu belirten Bekayi, geçişlerden ücret alınmasının söz konusu olmadığını söyledi. Bekayi, "Verilecek hizmetler belirli bir maliyet gerektirebilir. Bu 'geçiş ücreti' olarak değerlendirilmemeli" ifadesini kullandı.

ABD ile yürütülen müzakerelere de değinen Bekayi, birçok konuda çerçeveye ulaşıldığını ancak bunun anlaşmanın yakın olduğu anlamına gelmediğini kaydetti. Sözcü Bekayi, "Lübnan dahil tüm cephelerde çatışmaların sona ermesi de olası bir anlaşmanın parçası olacak" diye konuştu.

