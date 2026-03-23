İran, saldırılara katılmayan ülkelere ait gemilere Hürmüz Boğazı'ndan geçiş izni verecek

İran, saldırılara katılmayan ülkelere ait gemilere Hürmüz Boğazı'ndan geçiş izni verecek
İran Dışişleri Bakanlığı, Hürmüz Boğazı'ndan sadece İran'a yönelik saldırılara katılmayan ülkelere ait gemilerin geçişine izin verileceğini açıkladı. ABD ve İsrail ile bağlantılı gemilere izin verilmeyeceği vurgulandı.

İRAN Dışişleri Bakanlığı, İran'a yönelik saldırılara katılmamış olan ülkelere ait gemilerin 'Tahran'ın koordinasyonuyla Hürmüz Boğazı'ndan geçebileceğini' duyurdu.

İran Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail ve ABD ile bağlantılı gemilerin Hürmüz Boğazı'ndan geçişine izin verilmeyeceği bildirildi. Açıklamada, İran'a yönelik saldırılara katılmamış ülkelere ait gemilerin 'yetkili makamların koordinasyonuyla Hürmüz Boğazı'ndan geçebileceği' belirtildi.

Hürmüz Boğazı'nda oluşabilecek güvenlik risklerinden ABD ve İsrail'in sorumlu olduğu vurgulanan açıklamada, bölgede kalıcı güvenliğin sağlanması için askeri saldırıların sonlandırılması gerektiği ifade edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
