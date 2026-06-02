İran'dan 'Hürmüz Boğazı' açıklaması

İRAN, Hürmüz Boğazı'ndan geçmek isteyen tüm gemilerin 'Fars Körfezi Su Yolu Yönetim Otoritesi'ne başvurması gerektiğini bildirdi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı'ndan geçmek isteyen gemilere yönelik açıklama yayımladı. Açıklamada, tüm gemi sahipleri ve kaptanlarının İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçişler için kurduğu 'Fars Körfezi Su Yolu Yönetim Otoritesi'nin sistemine başvurarak geçiş izni alması gerektiği aktarıldı. Sistemin talepleri incelediği ve başvurusu onaylanan gemilere geçiş izni verildiği kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı