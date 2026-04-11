İran heyeti, Pakistan Başbakanı Şerif ile görüştü

İran heyeti, Washington ile müzakereler yapmak üzere Pakistan'ın başkenti İslamabad'da Başbakan Şahbaz Şerif ile bir araya geldi. Görüşmede bölgesel barış ve istikrar konularında iş birliği vurgulandı.

İRAN heyeti, ABD ile müzakerelerde bulunmak üzere gittiği başkent İslamabad'da Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile bir araya geldi.

Pakistan Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, Başbakan Şahbaz Şerif'in İran heyetiyle görüştüğü bildirildi. Açıklamada, "İran tarafına, İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf başkanlık ederken, İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Sayın Abbas Arakçi de heyette yer aldı. İran'ın İslamabad görüşmelerindeki katılımını takdir eden Şerif, bölgesel ve küresel barış ile istikrar adına anlamlı sonuçlar elde etme yolunda ivme kazandırmak için ara bulucu rolünü oynamaya devam etme konusundaki samimi kararlılığını teyit etti. Pakistan tarafından ise Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar, Genelkurmay Başkanı Asım Münir ve İçişleri Bakanı Seyyid Muhsin Raza Nakvi görüşmeye katıldı" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Müzakerelerde yeni aşama: ABD-İran-Pakistan 3'lü görüşmesi başladı

Müzakerelerde yeni aşama! Ve dünyanın beklediği oldu
İran tehdit etti, ABD gemisi Hürmüz'den geri döndü

İran tehdit etti, ABD anında geri adım attı
Kestaneci Alper’in ünü dünyaya yayıldı! Turistler fotoğraf çektirmek için sıraya giriyor

Ünü dünyaya yayıldı! Turistler fotoğraf için sıraya giriyor
İstanbul'da fark yedi! Volkan Demirel için çanlar çalıyor

Bırakın puan almayı gol bile atamıyor! İstanbul'da fark yedi
Kadir Ezildi’den babasına sert rest: Beni değil onu seçti

Kadir Ezildi’den babasına sert rest: Beni değil onu seçti
Sürpriz nikah! Sezgi Sena Akay evlendi

Sessiz sedasız nikah! Ünlü isim herkesi şaşırttı
Kestaneci Alper’in ünü dünyaya yayıldı! Turistler fotoğraf çektirmek için sıraya giriyor

Ünü dünyaya yayıldı! Turistler fotoğraf için sıraya giriyor
İsrail'i Türkiye korkusu sardı: Eşi benzeri görülmemiş güç gösterisi

Türkiye fena korkuttu: Eşi benzeri görülmemiş güç gösterisi
Real Madrid belki de şampiyonluğu verdi, olan Arda'ya oldu

Olan Arda'ya oldu!