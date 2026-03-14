İran: Hark Adası saldırısında asker ve sivil can kaybı yok

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları ile başlayan savaşta, ABD ordusu İran'ın petrol ihracatı açısından kritik adası Hank Adası'na dün gece saldırı düzenledi.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ın en önemli petrol ihracat merkezi olan Hark Adası'ndaki askeri hedeflerin yok edildiğini duyurmasının ardından, adanın bağlı bulunduğu Buşehr Valiliği tarafından açıklama yapıldı.

"CAN KAYBI YAŞANMADI"

Açıklamada, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) tarafından düzenlenen hava operasyonunda adada bulunan askeri personel veya siviller arasında hiçbir can kaybı yaşanmadığı bildirildi.

"PETROL TİCARETİ DEVAM EDİYOR"

Valilik açıklamasında, Trump'ın 'tesislere dokunmadık' iddiasını doğrulayacak şekilde adadaki petrol altyapısının durumuna da değinildi. Söz konusu duyuruda, ABD saldırısına uğramasına rağmen Hark Adası'ndan petrol ihracatının normal şekilde devam ettiği ve ilgili şirketlerin ada üzerinden faaliyetlerini sürdürdüğü aktarıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı