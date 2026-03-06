Haberler

İran halkını coşturan fotoğraf: Çok geçmeden gerçek anlaşıldı

İran halkını coşturan fotoğraf: Çok geçmeden gerçek anlaşıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran'da Delta Force askerlerinin esir alındığını gösterdiği iddiasıyla yayılan fotoğraf karelerinin yapay zeka ürünü olduğu ortaya çıktı.

Sosyal medyada paylaşılan ve ABD'nin en gizli özel harekat birimlerinden Delta Force askerlerinin İran Devrim Muhafızları tarafından esir alındığını gösterdiği iddia edilen bir fotoğraf, kısa sürede geniş yankı uyandırdı. İranlı kullanıcılar tarafından yoğun şekilde paylaşılan görüntü, çok sayıda yorum ve beğeni aldı.

FOTOĞRAF YAPAY ZEKA ÜRÜNÜ

Ancak yapılan incelemelerde söz konusu fotoğrafın yapay zekâ ile üretildiği ortaya çıktı. Görüntünün gerçek bir operasyona ait olmadığı ve dijital araçlarla oluşturulduğu belirlenince sosyal medyada yayılan iddialar da geçerliliğini yitirdi.

UZMANLAR UYARIYOR

Uzmanlar, özellikle çatışma ve kriz dönemlerinde sosyal medyada yapay zeka ile üretilmiş sahte fotoğraf ve videoların hızla yayıldığına dikkat çekiyor. Bu tür içeriklerin kamuoyunda yanlış algı oluşturabildiği ve bilgi kirliliğine yol açtığı ifade ediliyor.

İşte o fotoğraf kareleri;

İran halkını coşturan fotoğraf: Çok geçmeden gerçek anlaşıldı

İran halkını coşturan fotoğraf: Çok geçmeden gerçek anlaşıldı

İran halkını coşturan fotoğraf: Çok geçmeden gerçek anlaşıldı

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dolar, TL karşısında tarihi zirveye ulaştı

Piyasalar alev alev! Tarihi rekor geldi
Messi'nin Beyaz Saray'da ağırlandığını gören herkes bu videoyu paylaşıyor

Messi'nin yaptığını görenler bunu paylaşıyor
Messi'nin Beyaz Saray'da ağırlandığını gören herkes bu videoyu paylaşıyor

Messi'nin yaptığını görenler bunu paylaşıyor
Dünyaca ünlü ABD gazetesinden skandal çıkışı: İran'dan sonra Türkiye...

Dünyaca ünlü ABD gazetesinden skandal çıkışı: İran'dan sonra Türkiye..
Dolar, TL karşısında tarihi zirveye ulaştı

Piyasalar alev alev! Tarihi rekor geldi
Etrafı yangın yerine dönen ülkenin liderinin rahatlığına bakın

Etrafı yangın yerine dönen ülkenin liderinin rahatlığına bakın
Real Madrid'de Mbappe krizi! Yönetim çıldırdı

Yaptığı tercih yönetimi çileden çıkardı