İran: Saldırılar biterse biz de dururuz

İran: Saldırılar biterse biz de dururuz
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Dünyayı tedirgin eden savaş 3. gününde devam ederken İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'den dikkat çeken bir çağrı geldi. Araghchi, İsrail'in saldırılarına son vermesi halinde İran'ın da misillemelere son vereceğini ifade ederek, "Eğer saldırılar durursa, misillemelerimiz de duracaktır" dedi. Bu açıklama, cuma günü başlayan İsrail saldırılarından bu yana Araghchi'nin ilk kamuoyu beyanı oldu.

13 Haziran'da İsrail'in üst düzey İranlı yetkililere yönelik başlattığı hava harekatının ardından taraflar fiilen savaş durumuna geçerken, günlerdir İran ve İsrail arasındaki karşılıklı saldırılar devam ediyor.

10 İSRAİLLİ HAYATINI KAYBETTİ

Son olarak dün akşam saatlerinde İsrail, İran'ın 6 kentinde eş zamanlı saldırılar düzenlerken, doğal gaz ve petrol rafinelerini hedef aldı. Söz konusu saldırıya İran'dan jet misilleme gelirken, hipersonik füzeler art arda Hayfa kentine düştü. İlk belirlemelere göre 10 İsrailli hayatını kaybetti.

İRAN'DAN ATEŞKES UMUTLARINI YEŞERTEN MESAJ

Dün geceki çatışmaların ardından bugün ateşkes umutlarını yeşerten bir mesaj ise İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'den geldi. Arakçi, Tahran'daki basın toplantısında yaptığı açıklamada, İsrail'in ülkenin güneyindeki Assaluyeh enerji altyapısını hedef alan saldırısıyla çatışmanın Körfez bölgesine taşındığını söyledi.

İSRAİL'DEN RESMİ BİR YANIT GELMEDİ

Arakçi, İsrail'in saldırılarına son vermesi halinde İran'ın da misillemelere son vereceğini ifade ederek, "Eğer saldırılar durursa, misillemelerimiz de duracaktır" dedi. Bu açıklama, cuma günü başlayan İsrail saldırılarından bu yana Arakçi'nin ilk kamuoyu beyanı oldu. İsrail'den henüz resmi bir yanıt gelmedi.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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