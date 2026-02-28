İran, Dubai'nin en lüks otellerinden birini vurdu: 4 yaralı

ABD ile İsrail'in İran'a yönelik ortak saldırılarına karşı Tahran'ın gerçekleştirdiği misillemelerin ardından Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dubai kentinde çok sayıda şiddetli patlama meydana geldi.

İRAN VURDU, LÜKS OTEL ALEVLERE TESLİM OLDU

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Dubai'deki patlamaların ardından bazı bölgelerde yangın çıktığı ve yoğun dumanların yükseldiği görüldü. Dubai'nin turistik Palm Cümeyra bölgesinde yer alan lüks bir otelde, füze isabeti sonrası yangın çıktığına ilişkin görüntüler paylaşıldı. Dubai Sivil Savunma Biriminden yapılan yazılı açıklamada, İran saldırılarıyla eş zamanlı olarak Palm Cumeyra bölgesindeki bir binada yangın çıktığı bildirildi.

4 KİŞİ YARALANDI

Olayda 4 kişinin yaralandığı, yangının ise kontrol altına alındığı kaydedildi. Öte yandan BAE Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkeye doğru fırlatılan İran'a ait yeni dalga füze ve insansız hava araçlarının (İHA) hava savunma sistemlerince engellendiği, ciddi maddi hasar oluşmadığı belirtildi.