Haberler

İran, Dubai'nin en lüks otellerinden birini vurdu: 4 yaralı

İran, Dubai'nin en lüks otellerinden birini vurdu: 4 yaralı Haber Videosunu İzle
İran, Dubai'nin en lüks otellerinden birini vurdu: 4 yaralı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD ile İsrail'in İran'a yönelik ortak saldırılarına karşı Tahran'ın gerçekleştirdiği misillemelerin ardından Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentinde şiddetli patlamalar meydana geldi; Palm Cümeyra semtinde yer alan lüks bir otelde füze isabeti sonrası yangın çıkarken 4 kişi yaralandı.

  • İran'ın Dubai'deki Palm Cümeyra bölgesinde bulunan lüks bir otele füze isabet etti.
  • Saldırı sonucu 4 kişi yaralandı.
  • BAE Savunma Bakanlığı, İran'a ait füze ve İHA'ların hava savunma sistemlerince engellendiğini açıkladı.

ABD ile İsrail'in İran'a yönelik ortak saldırılarına karşı Tahran'ın gerçekleştirdiği misillemelerin ardından Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dubai kentinde çok sayıda şiddetli patlama meydana geldi.

İRAN VURDU, LÜKS OTEL ALEVLERE TESLİM OLDU

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Dubai'deki patlamaların ardından bazı bölgelerde yangın çıktığı ve yoğun dumanların yükseldiği görüldü. Dubai'nin turistik Palm Cümeyra bölgesinde yer alan lüks bir otelde, füze isabeti sonrası yangın çıktığına ilişkin görüntüler paylaşıldı. Dubai Sivil Savunma Biriminden yapılan yazılı açıklamada, İran saldırılarıyla eş zamanlı olarak Palm Cumeyra bölgesindeki bir binada yangın çıktığı bildirildi.

4 KİŞİ YARALANDI

Olayda 4 kişinin yaralandığı, yangının ise kontrol altına alındığı kaydedildi. Öte yandan BAE Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkeye doğru fırlatılan İran'a ait yeni dalga füze ve insansız hava araçlarının (İHA) hava savunma sistemlerince engellendiği, ciddi maddi hasar oluşmadığı belirtildi.

Umut Halavart
Haberler.com
İsrail, Hamaney'in öldüğünü iddia ediyor! İran'dan karşı yanıt geldi

İsrail "Hamaney öldü" diyor! Dünyanın gözü İran'da
Trump: İran'ın yeni liderini biliyorum

Trump'tan Hamaney'le ilgili kafaları iyice karıştıracak açıklama
Patriot engelleyemedi, ABD askerleri burunlarının dibine düşen İran füzesini kaydetti

Patriot engelleyemedi, ABD askerleri burunlarının dibine düşen İran füzesini kaydetti
İran'a saldırılara Devlet Bahçeli'den ilk tepki: Saldırı terör devleti İsrail tarafından yapıldı

Saldırılarla ilgili ilk açıklamasını yaptı! Hedefinde o ülke var
Altında savaş dopingi: Kapalıçarşı'da gramın fiyatını görenler inanamıyor

Altında savaş dopingi: Kapalıçarşı'da gramın fiyatını görenler inanamıyor
Dünyanın en yüksek yapısı! İran füzesi binanın yakınlarına düştü

Dünyanın en yüksek yapısı da hedef alındı
Netanyahu: Hamaney ölmüş olabilir

İran'a saldırı sonrası Netanyahu'dan yeni açıklama
İran Kızılayı: 24 ildeki saldırılarda 201 kişi hayatını kaybetti

İran'da bilanço şimdiden ağır! 24 şehirde çok sayıda can kaybı