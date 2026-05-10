İran Dışişleri Bakanlığı: Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı siyasi açıklamalar yapıyor

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın siyasi tutumlar sergilediğini ve tarafsızlık ilkesini ihlal ettiğini belirtti. Bekayi, IAEA'nın görevinin doğrulama yapmak olduğunu vurguladı.

İRAN Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın siyasi açıklamalar yaptığını öne sürerek, "Siyasi tutumlar, kurumların etkinliğine zarar verir" dedi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın (IAEA) teknik rolünün dışına çıktığını savundu. IAEA'nın özellikle bölgesel güvenlik konularında yaptığı değerlendirmeleri eleştiren Bekayi, kurumun tarafsızlığını koruması gerektiğini bildirdi. Bekayi, "IAEA'nın görevi, Hürmüz Boğazı, İran'ın füzeleri ya da Tahran'ın nasıl davranması gerektiği konusunda siyasi mesajlar vermek değil, doğrulama yapmaktır" ifadelerini kullandı.

Uluslararası kurumların güvenilirliğinin, tarafsızlığa bağlı olduğunu belirten Bekayi, "Siyasi tutumlar kurumların etkinliğine zarar verir. Tarafsızlık, siyasi mesajlar vermek ya da kişisel hırslar uğruna tehlikeye atıldığında kurumlar zamanla güvenilirliklerini ve etkinliklerini yitirir" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
