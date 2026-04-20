İran'dan müzakere açıklaması: ABD ile ikinci tur görüşmeler için planımız yok

İRAN Dışişleri Bakanlığı, ABD ile yapılması beklenen ikinci tur müzakerelere ilişkin şu an için herhangi bir planlama bulunmadığını duyurdu.

İran basınında yer alan haberlere göre, İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, başkent Tahran'da düzenlediği basın toplantısında bölgesel gelişmeler ve diplomasi trafiğine ilişkin açıklamalarda bulundu. Pakistan'ın başkenti İslamabad'da gerçekleştirilmesi öngörülen ikinci tur görüşmelere değinen Bekayi, an itibarıyla Washington yönetimiyle yeni bir müzakere planlarının masada olmadığını bildirdi. ABD'nin söylem ve eylemleri arasındaki tutarsızlıklara dikkati çeken Bekayi, bu tablonun İran kamuoyundaki güvensizliği artırdığını ve Tahran'ın ulusal menfaatleri doğrultusunda hareket edeceğini vurguladı.

Diplomatik süreç işlerken ABD'nin son 9 ay içinde sivil ve üst düzey isimlere yönelik saldırılarını hatırlatan Bekayi, Washington'ın müzakereleri ciddiyetle yürütmediğini savundu. Bekayi, Lübnan'daki ateşkes ihlalleri, deniz ablukası ve son olarak İran'a ait ticari bir kargo gemisine yönelik saldırının Birleşmiş Milletler kararları uyarınca açık bir saldırganlık eylemi olduğunu kaydetti. Hürmüz Boğazı'ndaki güvenlik sorununun da ABD ve İsrail'in askeri faaliyetlerinden kaynaklandığını belirten Bekayi, olası yeni bir askeri girişime İran Silahlı Kuvvetlerinin sert bir şekilde karşılık vereceğinin altını çizdi.

Zenginleştirilmiş uranyum stoklarının ABD'ye veya üçüncü bir ülkeye devredileceği yönündeki söylentileri de kesin bir dille yalanlayan Bekayi, müzakerelerin hiçbir aşamasında böyle bir seçeneğin gündeme gelmediğini bildirdi. Bekayi, ülkenin nükleer kazanımlarının İran sınırları içinde muhafaza edilmeye devam edeceğini ifade etti.

