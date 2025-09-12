Haberler

İran Dışişleri Bakanı: Zenginleştirilmiş Uranyum Stoklarımız Enkaz Altında

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, nükleer tesislere yapılan saldırılar nedeniyle ülkenin zenginleştirilmiş uranyum stoklarının mevcut durumda enkazın altında kaldığını açıkladı. İnceleme sürecinin sonunda raporun İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi'ne iletileceği belirtildi.

İRAN Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, İran'ın zenginleştirilmiş uranyum stokunun, İsrail ve ABD'nin nükleer tesislerine düzenledikleri saldırılar nedeniyle enkaz altında olduğunu bildirdi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, devlet televizyonunda katıldığı bir yayında, İran'ın zenginleştirilmiş uranyum stoklarına ilişkin açıklamada bulundu. Nükleer materyallerin konumuna dair Arakçi, "Nükleer kaynaklarımıza dair tüm unsurlar, tesislere düzenlenen saldırılardan kaynaklanan enkazın altında kalmıştır. Bu kaynakların erişilebilirliği ve bazılarının mevcut hali, şu anda İran Atom Enerjisi Örgütü tarafından incelenmektedir" ifadelerini kullandı.

Arakçi, inceleme sürecinin bitiminde raporun İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi'ne iletileceğini ve Konsey'in ülkenin güvenlik kaygılarını dikkate alarak ileriki hamleleri belirleyeceğini aktardı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
