Arakçi: ABD ile 'adil ve eşit' anlaşmaya varmak için tarihi bir fırsat var
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD ile Cenevre'de yapacakları müzakereler öncesinde adil bir anlaşma için tarihi bir fırsat olduğunu belirtti ve nükleer silah geliştirmeyeceklerini vurguladı.

İRAN Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, "Karşılıklı endişeleri ele alan ve karşılıklı çıkarları sağlayan, emsalsiz bir anlaşmaya varmak için tarihi bir fırsatımız var" dedi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, yarın Cenevre'de ABD ile yapılacak müzakereler öncesinde sanal medya hesabından açıklamada bulundu. İran'ın önceki turda varılan mutabakatlar temelinde, adil ve eşit bir anlaşmaya en kısa sürede ulaşma kararlılığıyla Cenevre'de ABD ile görüşmelere yeniden başlayacağını kaydeden Arakçi, "İran hiçbir koşulda nükleer silah geliştirmeyecek ve barışçıl nükleer teknolojinin nimetlerinden halkımız için yararlanma hakkımızdan asla vazgeçmeyeceğiz. Karşılıklı endişeleri ele alan ve karşılıklı çıkarları sağlayan, emsalsiz bir anlaşmaya varmak için tarihi bir fırsatımız var. Anlaşmaya varmak mümkün ancak bunun için diplomasiye öncelik verilmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Arakçi, İran'ın egemenliğini savunmak için hiçbir şeyden geri durmayacağını daha önce kanıtladığını belirterek, "Aynı şekilde müzakere masasında da her türlü anlaşmazlığa barışçıl çözüm bulmak için çalışacağız" değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
