İran Dışişleri Bakanı Arakçi: Netanyahu, Amerikalıların hayatlarıyla kumar oynadı

İRAN Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Amerikan vergi mükelleflerinin parasıyla ve Amerikalıların hayatlarıyla kumar oynadığını belirtti.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Netanyahu, Amerikan vergi mükelleflerinin parasıyla ve Amerikalıların hayatlarıyla kumar oynadı. Bu kumarı fena halde kaybettikten sonra, şimdi faturayı sıradan Amerikalıların, özellikle de emeklilerin ve önümüzdeki birkaç yıl içinde emekli olacakların ödemesini sağlıyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı