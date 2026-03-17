İran Dışişleri Bakanı: ABD ile Doğrudan Temas İddiaları Doğru Değil

İRAN Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Tahran yönetiminin ABD ile doğrudan temas halinde olduğu yönündeki iddiaların doğru olmadığını bildirdi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, batı medyasında yer alan, son günlerde Tahran yönetiminin ABD ile doğrudan temas halinde olduğu yönündeki iddiaların doğru olmadığını belirtti. ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'la son iletişimin ABD-İsrail saldırılarından önce gerçekleştiğini kaydeden Arakçi, "Bunun aksine ortaya atılan her türlü iddia, yalnızca petrol tüccarlarını ve kamuoyunu yanıltmaya yöneliktir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı