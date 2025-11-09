Haberler

İran Dışişleri Bakanı'ndan ABD ile Nükleer Müzakereler Hakkında Açıklama

İran Dışişleri Bakanı'ndan ABD ile Nükleer Müzakereler Hakkında Açıklama
Güncelleme:
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD ile nükleer müzakerelere yeniden başlanmasının şu anda mümkün olmadığını belirtti. Olumlu bir yaklaşım görmediklerini ifade eden Arakçi, müzakerelerin yalnızca eşitlik temelinde ve karşılıklı faydaya dayalı olabileceğini vurguladı.

İRAN Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD ile nükleer müzakerelere yeniden başlanmasının şu anda mümkün olmadığını bildirdi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD ile müzakere konusuna ilişkin İran basınına açıklamada bulundu. Arakçi, şu anda ABD ile müzakere ihtimali olmadığını belirterek, "Çünkü ABD tarafından olumlu veya yapıcı bir yaklaşım görmüyoruz" dedi.

Arakçi, ABD tarafının 'eşitlik temelinde ve karşılıklı fayda sağlayan bir anlaşmaya dayalı bir müzakereye hazır olması halinde nükleer müzakerelere yeniden başlanmasının mümkün olacağını' ifade etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
