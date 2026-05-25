İran Dışişleri Bakanı Arakçi vize sorunu nedeniyle BM'deki toplantıya katılamayacak

İRAN Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'nin ABD'de gerçekleşecek Birleşmiş Milletler toplantısına vize sorunu nedeniyle katılamayacağı bildirildi.

İran Dışişleri Bakanlığı ve Müzakere Heyeti Sözcüsü İsmail Bekayi, başkent Tahran'da düzenlediği haftalık basın toplantısında gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmede bulundu. Bekayi, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'nin, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ndeki (BMGK) toplantı için ABD'ye gideceği açıklamasıyla ilgili, "Ziyaret, ABD vizesi sorunu nedeniyle iptal edildi ve Arakçi ABD'ye gitmeyecek" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı