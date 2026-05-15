İran Dışişleri Bakanı Arakçi'den 'müzakere' açıklaması

İRAN Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, "Askeri bir çözüm yolu yok ve ABD bu gerçeği anlamalı" dedi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de düzenlenen BRICS Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ikinci gününde, Hindistan basınına değerlendirmelerde bulundu. ABD ve İsrail'in İran'ı en az iki kere 'test ettiğini' söyleyen Arakçi, "Askeri bir çözüm yolu yok ve ABD bu gerçeği anlamalı. Askeri eylemlerle hedeflerine ulaşamazlar ancak diplomasi yolu takip ederlerse konu farklı olacak" ifadelerini kullandı.

Arakçi, müzakereler sırasında İran ile ABD arasındaki en temel sorunun ABD'li yetkililerin açıklamaları, röportajları ve ilettikleri çelişkili mesajlar olduğunu bildirdi. Hürmüz Boğazı'nda ilişkin de konuşan Arakçi, "Hürmüz Boğazı dost ülkelere kapalı değil. Sınırlamalar düşman gemileri içindir. Önceki günlerde birçok gemi deniz kuvvetlerimizin yardımıyla Hürmüz Boğazı'ndan geçti ve bu süreç devam edecek. Dost ülke gemileri ile diğer gemilerin silahlı kuvvetlerimizle koordinasyon sağlaması gerek. Tek çözüm, saldırgan savaşın tamamen sona erdirilmesidir ve bundan sonra her geminin güvenli geçişini garanti altına alacağız" açıklamasını yaptı.

