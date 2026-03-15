İran Dışişleri Bakanı: 'Hiçbir sivil veya yerleşim alanını hedef almadık'

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, bölgedeki saldırılarının yalnızca Amerikan üslerine yönelik olduğunu ve sivil hedefleri hedef almadıklarını söyledi. Arakçi, ABD ve İsrail'in Arap ülkelerine saldırılar düzenlediğini belirtti.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Katar basınına ABD ile İsrail'e karşı savaşı ve son gelişmeleri değerlendirdi. İran'ın bölgedeki ABD üsleri ve hedeflerine saldırılarıyla ilgili konuşan Arakçi, "Saldırılarımız yalnızca bölgedeki Amerikan üslerini ve çıkarlarını hedef almaktadır. Bölge ülkeleriyle, saldırıya uğrayan hedefler hakkında bir soruşturma komitesi kurmaya hazırız" ifadelerini kullandı.

İran'ın, ABD ve İsrail'in belirli noktalardan Arap ülkelerine saldırılar düzenlediğine dair bilgiler aldığını söyleyen Arakçi, "Amerikalılar, 'Şahid' insansız hava aracımıza tamamen uyumlu ve Arap ülkelerindeki hedeflere yönelik saldırılar düzenleyen 'Lucas' adlı bir insansız hava aracı geliştirdiler. İsrail'in de bu ülkelerin İran ile ilişkilerini bozmak amacıyla Arap ülkelerindeki sivil hedeflere yönelik saldırıların arkasında olması mümkündür. Şu ana kadar bölgedeki hiçbir sivil veya yerleşim alanını hedef almadık" açıklamasında bulundu.

Arakçi, bu bilgilerin soruşturulduğunu belirterek, "Enerji tesislerimiz hedef alınırsa, biz de bölgedeki Amerikan şirketlerinin tesislerini hedef alacağız" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
