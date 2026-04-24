Haberler

İran Dışişleri Bakanı Arakçi'nin bugün 'Pakistan'a gitmesi bekleniyor'

İran Dışişleri Bakanı Arakçi'nin bugün 'Pakistan'a gitmesi bekleniyor'
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

BBC'ye bilgi veren Pakistan hükümet yetkilileri, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'nin Cuma akşamı İslamabad'a gelmesinin beklendiğini söyledi.

BBC'ye bilgi veren Pakistan hükümet yetkilileri, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'nin Cuma akşamı İslamabad'a gelmesinin beklendiğini söyledi.

İran veya ABD tarafından henüz resmi bir doğrulama yapılmadı.

Reuters haber ajansına konuşan bir Pakistanlı yetkili daha, ABD ile görüşmelerin gerçekleşmesinin muhtemel olduğunu söyledi.

Aynı kaynak, ABD'li daha alt düzey bir heyetin hali hazırda İslamabad'da olduğunu da ekledi.

İran Dışişleri Bakanı Arakçi ise 24 Nisan Cuma günü Pakistanlı üst düzey isimlerle görüşmeler yaptığını duyurdu.

Abbas Arakçi, Telegram üzerinden, Pakistan Dışişleri Bakanı İshak Dar ve Genelkurmay Başkanı Mareşal Asim Munir ile görüştüğünü belirtti.

ABD ve İran arasındaki görüşme olasılığı nedeniyle İslamabad'da yüksek güvenlik önlemleri uygulanıyor.

İki taraf son olarak 11 Nisan'da Pakistan'ın başkentinde biraraya gelmişti.

Bu görüşmeden anlaşma çıkmaması sonrası ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'na askeri abluka uygulanacağını duyurdu.

Trump, İran bir anlaşma imzalayana kadar de ablukayı da sürdüreceğini söyledi.

İran da ABD'nin deniz ablukası nedeniyle Hürmüz Boğazı'nda kendi ablukasını uyguluyor.

Tahran, gemi geçişinin izne ve geçiş ücretine bağlı olduğunu duyurdu.

Bağımsız kaynaklarca doğrulanamayan iddialara göre İran'ın gemi başına 2 milyon dolar istediği öne sürüldü.

İki ülke arasındaki kırılgan ateşkes 7 Nisan'dan bu yana uzatılarak devam ediyor.

BBC
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2027'de Formula 1'e dönüyoruz

Erdoğan güzel haberi verdi! 5 yıl boyunca Türkiye'de yapılacak
İran Dışişleri Bakanı Arakçi, müzakere görüşmeleri için İslamabad'a gidiyor

Her fırsatta ABD'ye resti çeken İran'dan beklenmedik adım
Görüntü Türkiye'den! İki ailenin barış buluşmasında kıyamet koptu

Görüntü Türkiye'den! İki ailenin barış buluşmasında kıyamet koptu

Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cinayet 14 yıl sonra aydınlatıldı! Sevgi'nin katilleri en yakınları çıktı

Cinayet 14 yıl sonra çözüldü! Sevgi'nin katilleri en yakınlarıymış
Şara'yı rahatsız eden gösteri: Haberim yoktu, ben de şaşırdım

Şara'yı rahatsız eden gösteri: Haberim yoktu, ben de şaşırdım
Yıldız futbolcu cinsiyet mi değiştirdi? Kulübünden fotoğraflı yanıt

Yıldız futbolcu cinsiyet mi değiştirdi? Kulübünden fotoğraflı yanıt
Çamlıca’da tarihi merasim: 333 hafız icazet aldı, Cumhurbaşkanı Erdoğan Bakara Suresi’ni okudu

Çamlıca’da tarihi merasim
Cinayet 14 yıl sonra aydınlatıldı! Sevgi'nin katilleri en yakınları çıktı

Cinayet 14 yıl sonra çözüldü! Sevgi'nin katilleri en yakınlarıymış
Öğretmenlerin merakla beklediği tarihler açıklandı

Öğretmenlerin merakla beklediği tarihler açıklandı
Trump toplantıda uyuyakaldı, alay konusu oldu

Trump kınadığını yaşadı