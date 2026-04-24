İran Dışişleri Bakanı Arakçi'nin bugün 'Pakistan'a gitmesi bekleniyor'

BBC'ye bilgi veren Pakistan hükümet yetkilileri, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'nin Cuma akşamı İslamabad'a gelmesinin beklendiğini söyledi.

İran veya ABD tarafından henüz resmi bir doğrulama yapılmadı.

Reuters haber ajansına konuşan bir Pakistanlı yetkili daha, ABD ile görüşmelerin gerçekleşmesinin muhtemel olduğunu söyledi.

Aynı kaynak, ABD'li daha alt düzey bir heyetin hali hazırda İslamabad'da olduğunu da ekledi.

İran Dışişleri Bakanı Arakçi ise 24 Nisan Cuma günü Pakistanlı üst düzey isimlerle görüşmeler yaptığını duyurdu.

Abbas Arakçi, Telegram üzerinden, Pakistan Dışişleri Bakanı İshak Dar ve Genelkurmay Başkanı Mareşal Asim Munir ile görüştüğünü belirtti.

ABD ve İran arasındaki görüşme olasılığı nedeniyle İslamabad'da yüksek güvenlik önlemleri uygulanıyor.

İki taraf son olarak 11 Nisan'da Pakistan'ın başkentinde biraraya gelmişti.

Bu görüşmeden anlaşma çıkmaması sonrası ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'na askeri abluka uygulanacağını duyurdu.

Trump, İran bir anlaşma imzalayana kadar de ablukayı da sürdüreceğini söyledi.

İran da ABD'nin deniz ablukası nedeniyle Hürmüz Boğazı'nda kendi ablukasını uyguluyor.

Tahran, gemi geçişinin izne ve geçiş ücretine bağlı olduğunu duyurdu.

Bağımsız kaynaklarca doğrulanamayan iddialara göre İran'ın gemi başına 2 milyon dolar istediği öne sürüldü.

İki ülke arasındaki kırılgan ateşkes 7 Nisan'dan bu yana uzatılarak devam ediyor.