İran Dışişleri Bakanı Arakçi: İran diplomasiye hazır

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD'nin İran üzerindeki baskılarına rağmen diplomasiye açık olduklarını belirterek, savaşın diplomasiye göre daha kötü bir seçenek olduğunu ifade etti. Ayrıca, gösterilerdeki şiddet olaylarının arkasında terörist unsurların olduğunu savundu.

İRAN Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, "ABD tarafından olumlu bir deneyimimiz olmasa da diplomasi savaştan çok daha iyidir" dedi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Amerikan basınına ülkedeki son durumu değerlendirdi. Arakçi, İran'da eylemlerin üzerinden üç gün geçtiğini belirterek, "Kontrol tamamen bizde" ifadesini kullandı.

Arakçi, olaylar sırasında hayatını kaybedenlerle ilgili soruya, "Ülke dışından yönlendirilen terörist unsurlar, bu gösterilere karışıp güvenlik güçlerine ve halka ateş açtı. Terörist hücreler vardı. İçeri girdiler, DEAŞ tarzı terörist operasyonları kullandılar. Üç gün boyunca protestocularla değil, teröristlerle savaştık" yanıtını verdi.

'Terörist unsurların', ABD Başkanı Donald Trump'ı savaşa sürüklemek için gösterilerde ateş açarak ölü sayısını artırmak istediğini savunan Arakçi, "Bu tam olarak bir İsrail planıydı. ABD Başkanı'nı bu çatışmaya dahil etmek istediler. Bu yüzden sıradan insanları öldürerek, polis memurlarını öldürerek, farklı şehirlerde bir tür çatışma başlatarak ölü sayısını artırmaya başladılar" açıklamasında bulundu.

Arakçi, Trump'a mesajının olup olmadığının sorulması üzerine, "Benim mesajım, haziran ayında yaptığınız hatayı tekrarlamayın. Biliyorsunuz, başarısız bir deneyimi denerseniz aynı sonucu alırsınız. Biliyorsunuz, haziran ayında tesisleri imha ettiniz ancak teknoloji bombalanamaz, kararlılık da bombalanamaz. İran müzakereye, diplomasiye hazır olduğunu kanıtladı. Savaş ve diplomasi arasında diplomasi daha iyi bir yoldur. ABD tarafından olumlu bir deneyimimiz olmasa da diplomasi savaştan çok daha iyidir" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
