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İran Dışişleri Bakanı: Silahlı Kuvvetlerimiz ABD'nin Kullandığı Yerleri Hedef Aldı

İran Dışişleri Bakanı: Silahlı Kuvvetlerimiz ABD'nin Kullandığı Yerleri Hedef Aldı
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İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, İran Silahlı Kuvvetleri'nin ABD'nin sivil deniz taşımacılığına saldırmak ve ateşkesi ihlal etmek için kullandığı noktalara meşru müdafaa saldırıları düzenlediğini açıkladı. Arakçi, olası düşmanca eylemlere karşı derhal ve kararlı yanıt verileceği uyarısında bulundu.

İRAN Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, İran Silahlı Kuvvetleri'nin ABD'nin kullandığı yerleri hedef aldığını bildirdi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, sanal medya hesabından bölgedeki son gelişmelere ilişkin bir açıklama yayımladı. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun Kuveyt ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) iş birliğinden övgüyle bahsettiği bir videoyu alıntılayan Arakçi, "Silahlı Kuvvetlerimiz, ABD'nin sivil deniz taşımacılığına saldırmak ve ateşkesi ihlal etmek için kullanmasına izin verilen noktalara yönelik meşru müdafaa saldırıları düzenliyor" ifadelerini kullandı.

Açıklamasında olası yeni saldırılara karşı da uyarılarda bulunan Arakçi, "Herhangi bir düşmanca eyleme derhal ve kararlı bir yanıt verilecektir. Yaptırımların ve savaşın başaramadığını, daha fazla savaşla kazanmak mümkün olmayacaktır" değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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