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İran Dışişleri Bakan Yardımcısı, Hamas heyetiyle Moskova'da görüştü

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları 21. günde devam ederken, Moskova'da bugün dikkat çeken bir zirve gerçekleşti. Rusya'nın resmi daveti üzerine Moskova'yı ziyaret eden İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Bakıri, Hamas Siyasi Büro Üyesi Musa Ebu Merzuk'un da yer aldığı heyetle görüştü.