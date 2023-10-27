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İran Dışişleri Bakan Yardımcısı, Hamas heyetiyle Moskova'da görüştü

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İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları 21. günde devam ederken, Moskova'da bugün dikkat çeken bir zirve gerçekleşti. Rusya'nın resmi daveti üzerine Moskova'yı ziyaret eden İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Bakıri, Hamas Siyasi Büro Üyesi Musa Ebu Merzuk'un da yer aldığı heyetle görüştü.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Bakıri, Filistinli direniş grubu Hamas'ın siyasi heyetiyle Rusya'nın başkenti Moskova'da bir araya geldi.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Rusya'nın resmi daveti üzerine Moskova'yı ziyaret eden Dışişleri Bakan Yardımcısı Bakıri, Hamas Siyasi Büro Üyesi Musa Ebu Merzuk'un da yer aldığı heyetle görüştü.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı, Hamas heyetiyle Moskova'da görüştü

Görüşmede, Filistin'deki son gelişmeler ve İsrail'in yoğun saldırılarının devam ettiği Gazze Şeridi'ndeki durum ele alındı.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı, Hamas heyetiyle Moskova'da görüştü

Hamas Siyasi Büro Üyesi Ebu Merzuk başkanlığındaki heyet, dün Moskova'da temaslarda bulunmuştu. Rusya'nın daveti üzerine Moskova'ya giden İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Bakıri de Rus yetkililerle bir araya gelmişti.

Kaynak: AA / Dünya

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