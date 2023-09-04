İran Devrim Muhafızları Ordusu'na mensup asker Suriye'de öldürüldü
İran Devrim Muhafızları Ordusu'na mensup Yahya Rüstemi adlı askerin Suriye'de öldürüldüğü bildirildi. Detaylı bilgi verilmeyen olayın ardından Rüstemi'nin yarın Tahran'da düzenlenecek törenle defnedileceği belirtildi.
İran Devrim Muhafızları Ordusu'na mensup bir askerin Suriye'de öldürüldüğü bildirildi.
Fars Haber Ajansı'na göre Yahya Rüstemi adlı İranlı asker, Suriye'de öldürüldü.
İranlı askerin 31 Ağustos Perşembe günü hayatını kaybettiği belirtilirken, kim veya kimler tarafından öldürüldüğüne dair detaylı bilgi verilmedi.
Rüstemi'nin yarın düzenlenecek törenle Tahran'da defnedileceği kaydedildi.
Kaynak: AA / Narges Rezaie - Dünya