İran Devrim Muhafızları Ordusu'na mensup asker Suriye'de öldürüldü

İran Devrim Muhafızları Ordusu'na mensup bir askerin Suriye'de öldürüldüğü bildirildi.

Fars Haber Ajansı'na göre Yahya Rüstemi adlı İranlı asker, Suriye'de öldürüldü.

İranlı askerin 31 Ağustos Perşembe günü hayatını kaybettiği belirtilirken, kim veya kimler tarafından öldürüldüğüne dair detaylı bilgi verilmedi.

Rüstemi'nin yarın düzenlenecek törenle Tahran'da defnedileceği kaydedildi.