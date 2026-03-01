Haberler

İran Devrim Muhafızları: İsrail ve ABD üslerine saldırılar başlayacak

İran Devrim Muhafızları: İsrail ve ABD üslerine saldırılar başlayacak
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in ölümünün ardından Devrim Muhafızları, İsrail ve ABD üslerine kısa süre içinde saldırılar düzenleyeceklerini açıkladı.

İRAN Devrim Muhafızları, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in ölümünün ardından İsrail'e ve bölgedeki ABD üslerine kısa süre içinde misilleme saldırısı başlatacağını duyurdu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in hayatını kaybetmesinin ardından bir bildiri yayımladı. Bildiride, İsrail ile bölgedeki ABD üslerine kısa süre içinde misilleme saldırısı başlatılacağı ve özellikle ABD ile mücadelenin sürdürüleceği kaydedildi.

'HAMANEY'İN ÖLDÜRÜLMESİ CEZASIZ KALMAYACAK'

İran hükümetinden yapılan açıklamada ise Hamaney'in İsrail ile ABD saldırısında öldürülmesine misilleme yapılacağı ve bunun 'cezasız kalmayacağı' belirtildi. Açıklamada, saldırının failleri ve emri verenlerin pişman edileceği de belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Trump'tan İran'ın 'tarihi operasyon' tehdidine ilk yanıt

İran'ın tarihi restine Trump'tan olay yanıt
İtalya Dışişleri Bakanı'ndan 'İran'da çatışmalar günlerce sürebilir' uyarısı

İtalyan Bakan'ın korkutan kehaneti! Bu savaş...
Suriye: İran'ın Körfez'deki kardeş ülkelere yönelik saldırılarını en sert şekilde kınıyoruz

Savaş tüm bölgeye yayılacak gibi! Suriye'den İran'a sert tepki
Fas'ta ABD ve İsrail karşıtı gösterilere müdahale edildi

Müslüman ülkede ABD ve İsrail karşıtı gösterilere izin yok
İran'ın saldırılarından en ağır hasarı Bahreyn aldı

İran'ın saldırılarından en ağır hasarı o ülke aldı
Dan Bilzerian'dan İran'a sürpriz destek

İran'a sürpriz destek
Netanyahu'nun saldırı için bugünü seçmesinin özel bir nedeni varmış! İstediği oldu

Beklediği haber geldi