İran Devrim Muhafızları Ordusu, İsrail'in Hayfa kentindeki sanayi tesislerini hedef aldı

İRAN Devrim Muhafızları Ordusu, İsrail'in Hayfa kentindeki sanayi tesislerini hedef aldıklarını açıkladı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun yayımladığı bildiride, "Düşmanın petrokimya tesislerine düzenlediği saldırılara karşılık verildi ve Hayfa'daki benzer sanayi tesisleri hedef alındı. İsrail'in sivil hedefler ile petrol sanayisini hedef alması, bölgedeki tüm enerji merkezlerini etkileyebilecek tehlikeli bir oyunu başlattı ve ortaya çıkacak ekonomik sonuçlardan ABD sorumlu olacak" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı