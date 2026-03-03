İran: Dubai'de ABD askerlerinin toplandığı bir bölgeyi vurduk
İran Devrim Muhafızları Ordusu, Dubai'de ABD askerlerinin bulunduğu bir bölgeye kamikaze insansız hava araçlarıyla saldırı gerçekleştirdiğini açıkladı.
İRAN Devrim Muhafızları Ordusu, Dubai'de ABD askerlerinin toplandığı bir bölgeyi kamikaze insansız hava araçlarıyla hedef aldığını bildirdi.
İran Devrim Muhafızları Ordusu'ndan yapılan açıklamada, "İran Devrim Muhafızları Donanması, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dubai kentindeki ABD'li teröristlerin toplanma noktalarından birine insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı düzenledi" ifadeleri kullanıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı