İran ordusu: Ülkenin güneyinde 5 İHA düşürüldü

İRAN Devrim Muhafızları Ordusu, ülkenin güney sahillerinde 5 Hermes tipi insansız hava aracının düşürüldüğünü bildirdi.

İran basını, Devrim Muhafızları tarafından yapılan yazılı açıklamayı yayımladı. ABD-İsrail'in İran'a saldırılarının başladığı 28 Şubat'tan itibaren yaklaşık 140 insansız hava aracının (İHA) etkisiz hale getirildiği belirtilen açıklamada, "Ülkenin güney sahillerinde dün düşmana ait 5 Hermes tipi İHA düşürüldü" ifadelerine yer verildi.

