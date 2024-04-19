İran devlet televizyonu: İsrail saldırısında İsfahan'daki nükleer tesisler zarar görmedi
İsrail günlerdir beklenen misilleme saldırısını gerçekleştirirken, İran'ın birçok nükleer tesisinin bulunduğu İsfahan eyaletini hedef aldı. 3 drone ile gerçekleştirilen saldırı dünyayı tedirgin ederken, İran devlet televizyonu nükleer tesislerde herhangi bir zarar meydana gelmediğini duyurdu.
İran'ın 300'e yakın füze ve İHA ile düzenlediği "Gerçek Vaat" operasyonu İsrail'i bir hayli tedirgin ederken, Tel Aviv yönetimi gece saatlerinde İsfahan'a misilleme saldırısı düzenledi.
BİRÇOK NÜKLEER TESİS BULUNUYOR
İsrail'in birçok nükleer tesisin bulunduğu İsfahan eyaletini 3 drone ile hedef aldığı saldırı dünyayı alarma geçirirken, rahatlatan açıklama ise İran devlet televizyonundan geldi.
"HERHANGİ BİR ZARAR OLUŞMADI"
Yapılan açıklamada, İsrail'in düzenlediği saldırı sırasında bölgedeki nükleer tesislerden hiçbirinin zarar görmediği ve endişe edilecek bir durumun olmadığı vurgulandı.