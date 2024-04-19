İran devlet televizyonu: İsrail saldırısında İsfahan'daki nükleer tesisler zarar görmedi

İran'ın 300'e yakın füze ve İHA ile düzenlediği "Gerçek Vaat" operasyonu İsrail'i bir hayli tedirgin ederken, Tel Aviv yönetimi gece saatlerinde İsfahan'a misilleme saldırısı düzenledi.

BİRÇOK NÜKLEER TESİS BULUNUYOR

İsrail'in birçok nükleer tesisin bulunduğu İsfahan eyaletini 3 drone ile hedef aldığı saldırı dünyayı alarma geçirirken, rahatlatan açıklama ise İran devlet televizyonundan geldi.

"HERHANGİ BİR ZARAR OLUŞMADI"

Yapılan açıklamada, İsrail'in düzenlediği saldırı sırasında bölgedeki nükleer tesislerden hiçbirinin zarar görmediği ve endişe edilecek bir durumun olmadığı vurgulandı.