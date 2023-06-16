İran Devlet Başkanı Reisi, Küba'da 6 işbirliği anlaşması imzaladı

İran Devlet Başkanı İbrahim Reisi, Latin Amerika ziyareti kapsamında Küba'ya geldi ve Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel ile 6 işbirliği anlaşması imzaladı. Diaz-Canel, görüşmeye dair yaptığı açıklamada iki ülke arasındaki ekonomik, ticari ve işbirliği bağlarını derinleştirme iradesini teyit ederken, tek taraflı yaptırımların reddedilmesi konusunda hemfikir olduklarını belirtti. İran hükümeti de ziyarete ilişkin 6 işbirliği anlaşması imzalandığını duyurdu.

Küba Devlet Başkanı Diaz-Canel görüşmeye dair yaptığı açıklamada "Enerji, gıda ve sağlık alanlarındaki potansiyele dayalı ekonomik, ticari ve işbirliği bağlarını derinleştirme ve çeşitlendirme iradesini teyit ediyoruz. Tek taraflı yaptırımların bir baskı mekanizması olarak uygulanmasının reddedilmesi konusunda hemfikiriz" ifadelerini kullandı. İran hükümeti ise ziyarete ilişkin yaptığı açıklamada iki ülkenin 6 işbirliği anlaşması imzaladığını duyurdu.