Üye Girişi
Haberler
İran Devlet Başkanı Reisi, Küba'da 6 işbirliği anlaşması imzaladı

İran Devlet Başkanı Reisi, Küba'da 6 işbirliği anlaşması imzaladı

Dünya Haberleri

İran Devlet Başkanı İbrahim Reisi, Latin Amerika ziyareti kapsamında Küba'ya geldi ve Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel ile 6 işbirliği anlaşması imzaladı. Diaz-Canel, görüşmeye dair yaptığı açıklamada iki ülke arasındaki ekonomik, ticari ve işbirliği bağlarını derinleştirme iradesini teyit ederken, tek taraflı yaptırımların reddedilmesi konusunda hemfikir olduklarını belirtti. İran hükümeti de ziyarete ilişkin 6 işbirliği anlaşması imzalandığını duyurdu.

p> İran Devlet Başkanı İbrahim Reisi, Latin Amerika ziyareti kapsamında dün Nikaragua'dan Küba'ya geldi. Reisi ile Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel, iki ülke arasında 6 işbirliği anlaşması imzaladı.

Küba Devlet Başkanı Diaz-Canel görüşmeye dair yaptığı açıklamada "Enerji, gıda ve sağlık alanlarındaki potansiyele dayalı ekonomik, ticari ve işbirliği bağlarını derinleştirme ve çeşitlendirme iradesini teyit ediyoruz. Tek taraflı yaptırımların bir baskı mekanizması olarak uygulanmasının reddedilmesi konusunda hemfikiriz" ifadelerini kullandı. İran hükümeti ise ziyarete ilişkin yaptığı açıklamada iki ülkenin 6 işbirliği anlaşması imzaladığını duyurdu.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

Latin Amerika İbrahim Reisi Küba İran Dünya Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title