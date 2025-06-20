İran destekli grup ABD'yi tehdit etti: Üsler, ördek avına dönüşecek

İran destekli milis grubu Ketaib Hizbullah, ABD'nin İsrail-İran çatışmasına müdahil olması halinde, Ortadoğu'daki Amerikan askeri üslerini hedef alacaklarını açıkladı.

"TRUMP HAYALİNİ KURDUĞU TRİLYONLARCA DOLARI UNUTSUN"

ABD Başkanı Donald Trump'ı açıkça tehdit eden Ketaib Hizbullah sorumlularından Ebu Ali el-Askari, şunları söyledi; "Amerika bu savaşa dahil olursa, Trump'ın bu bölgeden hayalini kurduğu trilyonlarca doları unutmasını sağlarız. Bu doğrultuda operasyonel planlar hazırlandı." el-Askari, "Amerikan üsleri, bölge genelinde ördek avına dönüşecek" dedi.

"HÜRMÜZ BOĞAZI KAPATILABİLİR"

El-Askari, yalnızca askeri üsleri değil, küresel enerji güvenliğini de tehdit eden açıklamalarda bulunarak, Basra Körfezi ile Umman Denizi arasında yer alan Hürmüz Boğazı ile Kızıldeniz'e açılan stratejik geçit Babğlmendep Boğazı'nın kapatılabileceğini belirtti.

El-Askeri ayrıca, Kızıldeniz kıyısındaki petrol limanlarının faaliyetlerinin durdurulacağını ve "Amerikan uçaklarının gökyüzünde karşılaşabileceği beklenmedik sürprizlerin" olabileceğini ifade etti.