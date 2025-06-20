İran destekli grup ABD'yi tehdit etti: Üsler, ördek avına dönüşecek

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran destekli Ketaib Hizbullah, ABD'nin savaşa dahil olması durumunda Ortadoğu'daki Amerikan üslerini hedef alacaklarını duyurdu. Grup, Hürmüz ve Babülmendep boğazlarını kapatma tehdidinde bulunurken, "Amerikan üsleri ördek avına döner" ifadelerini kullandı.

İran destekli milis grubu Ketaib Hizbullah, ABD'nin İsrail-İran çatışmasına müdahil olması halinde, Ortadoğu'daki Amerikan askeri üslerini hedef alacaklarını açıkladı.

"TRUMP HAYALİNİ KURDUĞU TRİLYONLARCA DOLARI UNUTSUN"

ABD Başkanı Donald Trump'ı açıkça tehdit eden Ketaib Hizbullah sorumlularından Ebu Ali el-Askari, şunları söyledi; "Amerika bu savaşa dahil olursa, Trump'ın bu bölgeden hayalini kurduğu trilyonlarca doları unutmasını sağlarız. Bu doğrultuda operasyonel planlar hazırlandı." el-Askari, "Amerikan üsleri, bölge genelinde ördek avına dönüşecek" dedi.

"HÜRMÜZ BOĞAZI KAPATILABİLİR"

El-Askari, yalnızca askeri üsleri değil, küresel enerji güvenliğini de tehdit eden açıklamalarda bulunarak, Basra Körfezi ile Umman Denizi arasında yer alan Hürmüz Boğazı ile Kızıldeniz'e açılan stratejik geçit Babğlmendep Boğazı'nın kapatılabileceğini belirtti.

El-Askeri ayrıca, Kızıldeniz kıyısındaki petrol limanlarının faaliyetlerinin durdurulacağını ve "Amerikan uçaklarının gökyüzünde karşılaşabileceği beklenmedik sürprizlerin" olabileceğini ifade etti.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Dünya
Dünya diken üstünde! 'Kıyamet uçağı' gizlice havalandı

Dünya diken üstünde! 'Kıyamet uçağı' gizlice havalandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İBB'ye yönelik yeni operasyon dalgası! Tutuklu Fatih Keleş'in oğlu ve yeğeni gözaltına alındı

İmamoğlu'nun kasasını, itirafçı yaktı! En yakınındaki iki isme gözaltı
Yok artık Mourinho! Real Madrid'in yıldızını tek telefonuyla ikna etti

Yok artık Mourinho! Real Madrid'in yıldızını tek telefonuyla ikna etti
Türkiye'de ölüm oranı en yüksek ve en düşük olan iller belli oldu

İşte Türkiye'de ölüm oranı en yüksek ve en düşük olan iller
ATM kullanan herkesi ilgilendiriyor: Bu tuşa basmadan işleme başlamayın

ATM kullananlar dikkat: Bu tuşa basmadan işleme başlamayın
Dünya spor tarihinin en büyük satışı gerçekleşti! Tam 10 milyar dolar

Dünya spor tarihinin en büyük kulüp satışı gerçekleşti
9 yaşındaki kayıp Yasemin, bıçaklanmış halde ölü bulundu

9 yaşındaki kayıp Yasemin, bıçaklanmış halde ölü bulundu
İran yeniden vurmaya başladı! Netanyahu'dan tedirgin eden sözler

İran yeniden vurmaya başladı, Netanyahu'dan tedirgin eden sözler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.