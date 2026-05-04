İran: Deniz Kuvvetleri'nin hızlı uyarısıyla ABD gemilerinin Hürmüz Boğazı'na girmesi engellendi
İRAN Ordusu Halkla İlişkiler Birimi, ABD gemilerinin Hürmüz Boğazı'ndan geçişinin engellendiğini duyurdu.
İran basını, İran Ordusu Halkla İlişkiler Birimi'nden yapılan açıklamayı paylaştı. Açıklamada, "Deniz Kuvvetleri'nin hızlı ve kesin uyarısıyla düşman ABD gemilerinin Hürmüz Boğazı'na girmesi engellendi" ifadelerine yer verildi.
