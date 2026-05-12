İran'dan 'uranyum' açıklaması

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Sözcüsü İbrahim Rızai, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, uranyum zenginleştirme konusuna ilişkin değerlendirmede bulundu. İran'ın yeniden saldırıya uğraması halinde seçeneklerinden birinin uranyumu yüzde 90 zenginleştirme olduğunu kaydeden Rızai, "Bu konu Meclis'te ele alınacak" ifadesini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı