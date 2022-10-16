İran'dan sonra Tunus'ta da polis şiddeti! Halk sokaklarda protesto düzenliyor

İran'da ''kıyafet kurallarına uymadığı'' gerekçisiyle ahlak polislerinin şiddeti sonucunda Mahsa Amini'nin ölümü sonrasında halk sokaklara inerek protestolar düzenlemişti. Tunusta'da benzer bir olay gerçekleşti. Polisten kaçarken yaralandığı iddia edilen ve kaldırıldığı hastanede kurtarılamayan gencin ölümü üzerine başkentte 2 gündür gösteriler düzenleniyor.

İran'da''kıyafet kurallarına uymadığı'' gerekçesiyle ahlak polisleri tarafından gözaltına alınan, sonra komaya girerek hastaneye kaldırılan Mahsa Amini'nin 16 Eylül'de yaşamını yitirmesi ülkede infiale yol açmıştı. Başta Tahran da olmak üzere ülkenin birçok noktasında protestolar düzenlenirken Tunus'ta benzer bir olay gerçekleşti.

BAŞKENTTE GÖSTERİLER DÜZENLENİYOR

Tunuslu Malik es-Selimi, iddialara göre polisten kaçarken boyun ve sırtından aldığı yaralardan dolayı yaklaşık bir ay yoğun bakımda kaldı. Es-Selimi bir ay yoğun bakımdan kaldıktan sonra hayatını kaybederken, 14 Ekim'deki cenazesinin ardından olayla ilgili Başkent'te gösteriler başladı.

GÖSTERCİLER VE POLİSİN ARASINDA ÇATIŞMALAR YAŞANDI

Güvenlik güçleri ile göstericiler arasında çıkan olaylarda,taş, cam şişe, molotofkokteyli ve havai fişek atan protestocuları dağıtmak için plastik mermi ve göz yaşartıcı gaz kullanıldı.