İran'dan 'müzakere' açıklaması

İRAN Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, ABD'ye tekliflerini Pakistan aracılığı ile sunduklarını ve kararın ABD'ye kaldığını bildirdi.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, ülkesinin Pakistan aracılığı ile ABD'ye sunduğu teklifle ilgili açıklamada bulundu. İran'ın diplomasi veya savaş olmak üzere her iki durumda da milli çıkarlarını ve güvenliğini koruyacağını belirten Garibabadi, "Şu an top, çatışmayı sürdürmeyi mi yoksa diplomasi yolunu mu seçecek olan ABD'nin sahasında. İran teklifini ara bulucu olarak Pakistan'a sunmuştur. İran, ABD'ye güven duymuyor. Diplomasi yolunda dürüstlüğümüzü koruyacağız" ifadelerini kullandı.

