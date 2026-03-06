Haberler

Ne ABD ne de İsrail! İran'dan kimsenin beklemediği tehdit: Sizi tarihin çöplüğüne atarız
ABD ve İsrail'in İran'a karşı bazı silahlı Kürt grupları sahaya sürebileceğine dair haberler gündemdeyken, Tahran yönetimi Kürt örgütlere sert bir uyarı yaparak provokatif adımlar atmaları halinde "tarihin çöplüğüne atılacaklarını" söyledi.

ABD, İsrail ve İran arasında tırmanan savaş bölgedeki yeni cephe ihtimallerini gündeme getirirken, Tahran yönetimi Kürt silahlı gruplara yönelik sert bir mesaj verdi. İranlı yetkililer, bazı Kürt grupların mevcut çatışma ortamını fırsata çevirerek İran'a karşı harekete geçmeye hazırlanabileceğini öne sürerek uyarıda bulundu.

İran'dan yapılan açıklamada, Kürt örgütlere "akıllı olun" çağrısı yapılarak provokatif adımların ağır sonuçlar doğuracağı belirtildi. Açıklamada, "Yanlış bir adım atarsanız sizi tarihin çöplüğüne atarız" ifadeleri kullanıldı.

ABD'NİN PLANI TARTIŞMA YARATTI

Bölgede son günlerde ABD'nin İran'a karşı bazı silahlı Kürt grupları sahaya sürebileceğine dair haberler de dikkat çekiyor. İran'a muhalif bazı Kürt örgütlerinin Irak'ın kuzeyinde konuşlu olduğu ve İran'a karşı ortak bir ittifak oluşturdukları bildiriliyor.

Bu grupların İran içinde rejime karşı operasyon hazırlıkları yaptığı ve sınır bölgelerinde hareketliliğin arttığı iddia edilirken, İran'ın son dönemde Irak Kürdistan Bölgesi'ndeki bazı Kürt örgütlerinin üslerini füze ve insansız hava araçlarıyla hedef aldığı bildirildi.

İRAN SINIRDA ALARMDA

Tahran yönetimi, savaşın bölgedeki etnik ve silahlı gruplar üzerinden yeni cephelere yayılmasından endişe ediyor. İran'a karşı faaliyet gösteren bazı Kürt muhalif örgütlerinin uzun süredir Irak'ın kuzeyindeki kamplardan faaliyet yürüttüğü ve İran yönetimi tarafından ciddi bir güvenlik tehdidi olarak görüldüğü biliniyor.

