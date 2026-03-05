Haberler

İran'dan kara harekatı çıkışı: Savaşçı evlatlarımız onları bekliyor
İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani, bazı ABD'li yetkililerin İran'a kara harekatı planladıklarını söylediğini açıkladı. Laricani ayrıca "İmam Humeyni ve İmam Hamaney'in savaşçı evlatları onları bekliyor" ifadelerini kullandı.

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani, bazı ABD'li yetkililerin İran'a kara harekatı planladıklarını söylediğini belirterek, "İmam Humeyni ve İmam Hamaney'in savaşçı evlatları onları bekliyor" dedi.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları devam ederken; ABD'nin kara harekatı da gündeme geldi. İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani, bazı ABD'li yetkililerin birkaç bin askerle İran'a yönelik kara harekatı planladıklarını söylediklerini belirtti.

"SAVAŞÇI EVLATLARIMIZ ONLARI BEKLİYOR"

Laricani, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İmam Humeyni ve İmam Hamaney'in savaşçı evlatları, sorumsuz ABD yetkililerini binlerce ölü ve esirle rezil etmek için onları bekliyor. İran toprakları cehennemliklerin dans edeceği bir yer değildir" ifadelerini kullandı.

ABD-İSRAİL'İN SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Kermanpur, ABD-İsrail saldırılarında 926 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Serhat Yılmaz
