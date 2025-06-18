İran'dan İsrail'e Hipersonik Füze Saldırıları Başladı

İran'dan İsrail'e Hipersonik Füze Saldırıları Başladı
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İran, 'Gerçek Vaat-3' operasyonunun 12. dalgasında hipersonik füzelerle İsrail'e saldırılar düzenlediğini açıkladı. Devrim Muhafızları, süper ağır ve uzun menzilli füzeler fırlattıklarını bildirdi.

İRAN'ın, İsrail'e hipersonik füzeler yeni saldırılar gerçekleştirdiği bildirildi.

İran medyasında yer alan haberlere göre; 'Gerçek Vaat-3' operasyonunun 12'nci dalgasının, hipersonik füzelerinin fırlatılmasıyla başladığı duyuruldu. İran Devrim Muhafızları da İsrail'e süper ağır, uzun menzilli, iki aşamalı füzeleri fırlattıklarını açıkladı. Açıklamada, "İşgal altındaki toprakların semaları İran füzeleri ve hava araçlarına açıktır. Sığınaklarda cehennemi yaşayarak yavaş bir ölüm ile İsrail'den kaçmak arasında tercih yapmalısınız" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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