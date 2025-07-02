İran'dan IAEA ile İş Birliğini Askıya Alan Yasa

İran'dan IAEA ile İş Birliğini Askıya Alan Yasa
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İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Meclis tarafından çıkarılan yasayı yürürlüğe koyarak IAEA ile tüm iş birliğini askıya aldı. Yasaya göre, IAEA denetçileri ülkeye giremeyecek ve ajansa nükleer faaliyetler hakkında rapor sunulamayacak.

İRAN Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Meclis tarafından çıkarılan ve IAEA ile iş birliğini askıya alan yasayı yürürlüğe koydu.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, 'İsrail ile ABD'nin son saldırılarına ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın (IAEA) bu saldırıları kınamamasına karşı' Meclis tarafından 25 Haziran'da çıkarılan ve hükümeti IAEA ile tüm iş birliğini askıya almasını zorunlu kılan yasayı imzaladı. Yasaya göre, ülkeye hiçbir IAEA denetçisinin girişi mümkün olmayacak ve ajansa nükleer faaliyetlere ilişkin herhangi bir rapor sunulması da tamamen yasaklanacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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