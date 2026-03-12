İran, ABD ve Ortaklarına Hürmüz Boğazı'ndan Geçme Hakkı Tanımayacak

İRAN Silahlı Kuvvetleri, ABD ile ortaklarına Hürmüz Boğazı'ndan geçme hakkı tanımayacaklarını bildirdi.

İran Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı savaşı yürüten birim Hatemu'l Enbiya Karargahı'ndan yapılan açıklamada, "Hiç şüphe veya ihmal olmaksızın, Hürmüz Boğazı, Devrim Muhafızları'nın cesur deniz kuvvetlerinin akıllıca yönetimi altındadır. Amerikan saldırganlarının ve ortaklarının buradan geçme hakkı yoktur" ifadeleri kullanıldı.

