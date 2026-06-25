İran'dan 'Hürmüz Boğazı' açıklaması

İRAN Devrim Muhafızları Donanması, Hürmüz Boğazı'nda geçişe izin verilen tek güzergahın İran tarafından ilan edildiğini ve gemilerin yalnızca donanmayla koordineli olarak bu güzergahlardan geçiş yapması gerektiğini bildirdi.

İran basını, Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri'nin, 'Hürmüz Boğazı için açıklanan yeni geçiş güzergahına' ilişkin açıklamasını yayımladı. Açıklamada, "İran ile koordinasyon sağlanmadan, bazı merciler tarafından gemilerin Hürmüz Boğazı'ndan geçmesi için yeni bir güzergah açıklandı. Bu kabul edilemez ve tamamen tehlikelidir" denildi.

Hürmüz Boğazı'ndan geçiş için izin verilen tek güzergahın İran tarafından belirtilen güzergahlar olduğu kaydedilen açıklamada, "Açıklanan güzergahlar dışındaki her türlü trafiği kesinlikle önlemenizi önemle tavsiye ederiz. Hürmüz Boğazı'ndan geçiş için İran Devrim Muhafızları Donanması ile 16'ncı Kanal üzerinden koordinasyon gereklidir ve ihlal eden gemilerle ilgili gerekli işlemler yapılacaktır" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı