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İran: Hürmüz Boğazı'nın güvenliği kıyı devletlerinin sorumluluğunda

İran: Hürmüz Boğazı'nın güvenliği kıyı devletlerinin sorumluluğunda
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İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Garibabadi, Hürmüz Boğazı'nın güvenliğinin kıyı devletlerinin sorumluluğunda olduğunu belirterek, bölge dışı güçlerin askeri girişimlerine karşı uyarıda bulundu.

İRAN Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, " Hürmüz Boğazı'nın güvenliği kıyı devletlerinin sorumluluğundadır ve krize yol açanlar, maceracılıklarının sonuçlarından sorumlu olacaklardır" dedi.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile İngiltere Başbakanı Keir Starmer'in Hürmüz Boğazı'ndaki duruma ilişkin yayımladıkları ortak açıklamaya yanıt verdi.

İngiltere ve Fransa'nın Hürmüz Boğazı'nda 'geçişleri desteklemek için Çok Uluslu Askeri Görev Gücü'nü devreye sokmaya hazır olduklarına' dair açıklamasına değinen Garibabadi, Hürmüz Boğazı'nın, bölge dışı güçler için askeri geçit tören alanı olmadığını bildirdi. Garibabadi, "Boğazın güvenliğinin sorumlusu ve garantörü olan İran, bu hassas su yolunda herhangi bir askeri harekete karşı uyarıda bulunmaktadır. Hürmüz Boğazı'nın güvenliği kıyı devletlerinin sorumluluğundadır ve krize yol açanlar, maceracılıklarının sonuçlarından sorumlu olacaklardır. Bu ciddi bir uyarıdır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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