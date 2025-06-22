İran'dan BM'ye Acil Oturum Talebi: ABD Saldırısı Tehdit Oluşturuyor

İran'dan BM'ye Acil Oturum Talebi: ABD Saldırısı Tehdit Oluşturuyor
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İran, ABD'nin ülkesine yönelik saldırısını BM Güvenlik Konseyi'ne taşıyarak acil oturum talep etti. İran temsilcisi, saldırının uluslararası barışa ciddi tehdit oluşturduğunu belirtti.

İRAN'ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Amir Said Iravani, ABD'nin İran'a saldırısı nedeniyle BM Güvenlik Konseyi'nden 'acil oturum' talep etti.

İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Amir Said İravani, BM Güvenlik Konseyi'ne gönderdiği mektupta, ABD'nin İran'a saldırısının, 'bölgesel ve uluslararası barış ve güvenliğe karşı ciddi tehdit' teşkil ettiğini bildirdi. Iravani, saldırıların, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın (IAEA) 'gözetimi altında gerçekleştiğini' savunarak, ABD'nin saldırısının BM Şartı'nı ve Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması'nı ihlal ettiğini belirtti. Iravani, 'bu yasa dışı eylemin incelenmesi, kınanması için gerekli tedbirlerin alınması ve sorumluların cezasız kalmamasının sağlanması' için acil oturum yapılması çağrısında bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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