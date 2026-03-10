Haberler

İran'dan ABD'ye sert yanıt: 'Savaşın sonunu İran belirleyecek'
Güncelleme:
İran Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü Ali Muhammed Naini, ABD Başkanı Trump'ın savaşın biteceği yönündeki açıklamalarına tepki gösterdi. Naini, İran'ın saldırılara karşı direnişini vurgulayarak, 'Savaşın sonunu İran belirleyecek' dedi.

İRAN Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü Ali Muhammed Naini, ABD Başkanı Donald Trump'ın savaşın yakında sona ereceği yönündeki açıklamalarına yanıt vererek, "Savaşın sonunu İran belirleyecek" dedi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü Ali Muhammed Naini, devlet televizyonunda yaptığı açıklamada, ABD ve İsrail'in ortak saldırılarına karşı değerlendirmelerde bulundu. ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran'ın askeri gücünün büyük ölçüde yok edildiği ve savaşın yakında biteceği yönündeki iddialarının doğru olmadığını söyleyen Naini, Trump'ın yalan ve aldatmayla İran'a karşı psikolojik baskı uygulamaya çalıştığını kaydetti.

İran'ın saldırılara karşı kararlılıkla direndiğini aktaran Naini, "İran, ABD ve İsrail'in saldırılarına karşı cesur ve güçlü iradeyle direniyor. Biz savaşı tüm gücümüzle sürdürüyoruz ve savaşın sonunu İran belirleyecek" ifadelerini kullandı.

Bölgedeki ABD askeri altyapısının hedef alındığını belirten Sözcü Naini, İran Silahlı Kuvvetleri'nin Hürmüz Boğazı'ndaki ABD donanmasını beklediğini de sözlerine ekledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haberler.com
500

